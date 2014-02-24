Охрану гимназии №209 взяли под особый контроль после поступивших угроз

В закрытом школьном чате появилось сообщение о том, что неизвестный собирается прийти в школу с оружием.

Стали известны подробности инцидента с гимназией №209 Центрального района, которая получила угрозы от стрельбе.

По информации районной администрации, автор разместил сообщение с угрозами в одном из закрытых школьных чатов. Это мог быть один из родителей. По информации Piter.TV, злоумышленник собирался прийти в учебное заведение с оружием и попросил всех приготовиться к его визиту.

Чтобы предотвратить противоправные действия, охрану школы взяли под особый контроль. В ситуации разбираются правоохранительные органы.

Фото: Instagram / @memory_and_deal