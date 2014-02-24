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Охрану гимназии №209 взяли под особый контроль после поступивших угроз
Сегодня, 12:51
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Охрану гимназии №209 взяли под особый контроль после поступивших угроз

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В закрытом школьном чате появилось сообщение о том, что неизвестный собирается прийти в школу с оружием.

Стали известны подробности инцидента с гимназией №209 Центрального района, которая получила угрозы от стрельбе. 

По информации районной администрации, автор разместил сообщение с угрозами в одном из закрытых школьных чатов. Это мог быть один из родителей. По информации Piter.TV, злоумышленник собирался прийти в учебное заведение с оружием и попросил всех приготовиться к его визиту.

Чтобы предотвратить противоправные действия, охрану школы взяли под особый контроль. В ситуации разбираются правоохранительные органы. 

Фото: Instagram / @memory_and_deal

Теги: павловская гимназия, угроза, школьный чат
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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фетисова линда
Сегодня 13:42

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