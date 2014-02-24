Охрану гимназии №209 взяли под особый контроль после поступивших угроз

Стали известны подробности инцидента с гимназией №209 Центрального района, которая получила угрозы от стрельбе.
По информации районной администрации, автор разместил сообщение с угрозами в одном из закрытых школьных чатов. Это мог быть один из родителей. По информации Piter.TV, злоумышленник собирался прийти в учебное заведение с оружием и попросил всех приготовиться к его визиту.
Чтобы предотвратить противоправные действия, охрану школы взяли под особый контроль. В ситуации разбираются правоохранительные органы.
Фото: Instagram / @memory_and_deal
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