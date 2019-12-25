Аноним пригрозил устроить стрельбу в петербургской гимназии

Он написал об этом в анонимном чате учебного заведения.

В полицию Петербурга обратился отчим одного из учеников Павловской гимназии №209 и заявил о возможном нападении на учебное заведение. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как стало известно стражам порядка, неизвестный написал в анонимный чат гимназии в 23:00 20 октября. Он заявил, что собирается прийти в учебное заведение с оружием и попросил всех приготовиться к его визиту. Один из учеников рассказал о сообщении своему отчиму. Мужчина сразу обратился в полицию.

По факту случившегося проводится проверка. Полиция устанавливает личность анонима.

Ранее мы писали, что в Петербурге пассажир такси открыл стрельбу после попытки расплатиться фальшивкой.

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