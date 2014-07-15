  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге пассажир такси открыл стрельбу после попытки расплатиться фальшивкой
Сегодня, 14:01
72
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге пассажир такси открыл стрельбу после попытки расплатиться фальшивкой

0 0

Инцидент произошёл ночью на улице Маршала Захарова.

Накануне ночью, 24 сентября, пассажир такси после попытки расплатиться фальшивой купюрой открыл стрельбу. Об это сообщил источник в правоохранительных органах.

Ночью на Маршала Захарова около дома № 112, корпус 1, началась стрельба. Водитель такси отказалась принимать купюру, похожу на поддельную. Таксист решил вызвать наряд полиции, однако не успел. Пассажир выстрелил в его сторону и скрылся с места преступления.

На данный момент стрелка разыскивают правоохранители, уже возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". 

Ранее Piter.tv сообщал, что федеральную трассу "Кола" перекроют на два часа 26 сентября.

Фото: pexels

Теги: пассажир, стрельба, такси, фальшивая купюра
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии