В Петербурге пассажир такси открыл стрельбу после попытки расплатиться фальшивкой

Инцидент произошёл ночью на улице Маршала Захарова.

Накануне ночью, 24 сентября, пассажир такси после попытки расплатиться фальшивой купюрой открыл стрельбу. Об это сообщил источник в правоохранительных органах.

Ночью на Маршала Захарова около дома № 112, корпус 1, началась стрельба. Водитель такси отказалась принимать купюру, похожу на поддельную. Таксист решил вызвать наряд полиции, однако не успел. Пассажир выстрелил в его сторону и скрылся с места преступления.

На данный момент стрелка разыскивают правоохранители, уже возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее Piter.tv сообщал, что федеральную трассу "Кола" перекроют на два часа 26 сентября.

Фото: pexels