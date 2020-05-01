В Новой Москве задержали трех участников нападения на мужчину с ребенком

Председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что "в связи с тем, что распространяется информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет", поручил переквалифицировать дело на более тяжкую статью — покушение на убийство.

В пятницу, 5 ноября, задержали участников драки, которая произошла в минувший четверг в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Сотрудникам полиции удалось задержать трех из четырех подозреваемых. Все они граждане России. На данный момент оперативники разыскивают четвертого участника конфликта.

В видеозаписи, опубликованной "МВД-Медиа", один из подозреваемых рассказал, что в конфликте участвовал он и его братья из Иркутска.

На сегодняшний день уголовное дело расследуется следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГСУ СК по Москве по статье хулиганство. На сайте Следственного комитета РФ, председатель Александр Бастрыкин сообщил, что "в связи с тем, что распространяется информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет", поручил переквалифицировать дело на более тяжкую статью — покушение на убийство.

Напомним накануне, 4 ноября, в микрорайоне Новые Ватутинки, по словам очевидцев, четверо неизвестных (предположительно, приезжие) устроили конфликт в магазине, где был посетитель с ребенком. После этого началась драка, которая продолжилась на улице.

Ранее мы сообщали, что избитый в Новой Москве на глазах у сына отец прокомментировал случившееся.

Видео: МВД-Медиа