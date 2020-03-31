Избитый в Новой Москве на глазах у сына отец прокомментировал случившееся

По словам отца ребенка, у другого нападавшего предположительно, был в руках предмет, похожий на нож.

Как стало известно, во время драки в Новой Москве один из четверых агрессоров ударил четырехлетнего мальчика по щеке. Об этом 5 ноября, в субботу, сообщает "Профиль".

По словам отца ребенка, у другого нападавшего предположительно, был в руках предмет, похожий на нож, передает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале. Кроме этого, мужчина рассказал, что вместе с ним, помимо ребенка, был его друг.

Напомним, в интернете появилось видео драки. Полиция уже начала проверку по этому инциденту. Отмечается, что прокуратура Москвы контролирует ход расследования и соблюдение процессуальных прав малолетнего. На данный момент ведется поиск остальных участников конфликта.

Ранее в Казани избили мужчину из-за громкой музыки в машине.

Фото: pexels