В Казани избили мужчину из-за громкой музыки в машине

Госпитализация пострадавшего не понадобилась. Нападавшие были задержаны полицейскими.

В Казани группа мужчин избила водителя автомобиля из-за громкой музыки. Об этом сообщает Telegram-канал "Татарстан-24".

Инцидент произошел на улице Глушко вечером 30 октября. Отмечается, что мужчина сидел в своей машине и слушал музыку на повышенной громкости. К нему подошла местная жительница и попросила сделать музыку потише. Мужчина проигнорировал просьбу.

После этого разбираться с нарушителем тишины пришел сын женщины с друзьями. Началась драка, в ходе которой водитель автомобиля был избит.

По предварительным данным, пострадавшего не стали отправлять в медицинское учреждение. Прибывшие на место ЧП медики осмотрели его, сняли следы побоев и отпустили домой.

В результате драки два человека были задержаны полицейскими. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве задержали мужчину, который призывал убивать полицейских.

Видео: ВК/ВКазани Поймут | Казань | Главное сообщество