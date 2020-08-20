Опубликовано видео начала конфликта в Новой Москве, где напали на мужчину с ребенком

Полиция проводит проверку.

Прокуратура Москвы опубликовала видео начала конфликта между, предположительно, приезжих с мужчиной, у которого на плечах сидел ребенок. Произошел инцидент в районе Новые Ватутинки.

На кадрах заметно, что четверо молодых мужчин переходят дорогу и навстречу им идет мужчина с ребенком на плечах. В результате толпа разворачивается и начинает бежать за ними.

В настоящий момент неизвестно, что стало причиной конфликта. Полиция проводит проверку. Как пишет "РИА Новости", по предарительным данным, пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали мужчину, проникшего в домовую церковь Михайловского замка.

Видео: Telegram / Baza