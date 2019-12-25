Суд до сентября арестовал полицейских, подозреваемых в убийстве подполковника

Мужчины задушили коллегу из-за долговых обязательств.

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал до сентября Владимира Гридасова и Даниила Бородулина, подозреваемых в убийстве их знакомого подполковника. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие полагает, что в начале минувшего мая фигуранты вступили в сговор, решив убить коллегу, к которому питали неприязненные чувства. Отмечается, что почвой для разгорающейся неприязни послужили долговые обязательства между Гридасовым и убитым. 12 мая соучастники заставили подполковника сесть к ним в машину, доехали до участка проезжей части по проспекту Героев и накинули на шею коллеги удавку. Пострадавший скончался на месте от асфиксии.

Опрошенные в качестве подозреваемых, Гридасов не признал вину и отказался от дачи показаний, а Бородулин дал явку с повинной. Оба фигуранта просили домашний арест.

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Фото: Piter.TV