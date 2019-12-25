По факту случившегося проводится проверка.

В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что петербуржец на роликах попал под колеса ВАЗ на проспекте Стачек. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел у дома № 3 по Комсомольской площади. Как оказалось, 40-летний петербуржец пересекал проезжую часть на роликах. В этот момент его сбил 20-летний молодой человек, который управлял ВАЗ-21099. В результате роллер получил травмы средней степени тяжести.

Проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что в Мурино "Фольксваген поло" наехал на 7-летнего петербуржца.

Фото:vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер