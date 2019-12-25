Ребенок получил предварительно травмы средней тяжести.

В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что в Мурино "Фольксваген поло" наехал на 7-летнего петербуржца. Об этом сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России.

Инцидент произошел в минувший четверг, 9 июля, около 22.00 во Всеволожском районе на Воронцовском бульваре. За рулем был мужчина 1991 года рождения. Как оказалось, ребенок неожиданно выскочил на проезжу часть. Несовершеннолетний находился на парковке без присмотра родителей. Юный петербуржец получил предварительно травмы средней тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что при пожаре в трёшке на Малоохтинском проспекте погиб человек.

Фото:pixabay