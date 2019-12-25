При пожаре в трёшке на Малоохтинском проспекте погиб человек

С огнем боролись 15 спасателей и четыре единицы техники.

Утром 10 июля в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу и Ленобласти.

Информация о возгорании в трехкомнатной квартире на Малоохтинском проспекте, 94, поступила на пульт дежурного около 04:20. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что в комнате площадью 10 квадратных метров горят постельные принадлежности и обстановка на площади четырех квадратных метров.

Пожар ликвидировали в 05:30. С огнем боролись 15 спасателей и четыре единицы техники. В результате инцидента погиб человек. Обстоятельства трагедии выясняются.

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Фото: Piter.TV