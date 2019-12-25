Сотрудника полиции подозревают в убийстве пенсионера МВД

Сотрудник миграционной службы задержан.

В среду, 8 июля, по подозрению в совершении преступления задержали сотрудника миграционной службы, сообщил "Интерфакс".

Источник агенства сообщил, что 15 мая в полицию обратился мужчина и сообщил, что его 52-летний отец, бывший сотрудник милиции, пропал. Мужчина незадолго до исчезновения рассказал сыну, что одолжил знакомому крупную сумму денег, но тот возвращать долг не торопился. Было возбуждено дело об убийстве. Расследование показало, что мужчина пропал 12 мая: во дворе Ленинского проспекта он сел в автомобиль и домой не вернулся. Следствие установило, что за рулем был 32-летний сотрудник районного отдела по вопросам миграции. Содействие в совершении преступления ему оказывал 26-летний бывший сотрудник правоохранительных органов. Сотрудник службы решил заняться бизнесом, взял в долг около миллиона рублей, деньги решил не возвращать и попросил помочь знакомого.

Подельники выманили потерпевшего из дома и задушили его в салоне автомобиля, после чего перевезли в Колпинский район, где спрятали в бесхозном гараже на Лагерном шоссе. Местонахождение тела установлено, подозреваемые задержаны.

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Фото: Piter.TV