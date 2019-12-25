Подозреваемого в изнасиловании двух школьниц отправили в изолятор

Мужчину обвиняют в в изнасиловании и иных способах сексуального надругательства над несовершеннолетними.

В понедельник, 6 июля, стало известно, что 27-летнего жителя Приморского района суд отправил в изолятор. Мужчину подозревают в изнасиловании двух школьниц.

По версии следствия, подозреваемый заманил в квартиру на Набережной Черной речки школьниц 14 и 15 лет, опоил их и изнасиловал. У девочек также зафиксировали травмы на руках, ногах и лице. В квартире обвиняемого нашли наркотики. Сейчас СК города изучает биографию уроженца Ставропольского края и ищет в ней другие подобные эпизоды.

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Фото: Piter.TV