В Петербурге отправят на принудительное лечение мужчину, выстрелившего в полицейского

Уголовное дело направлено в суд.

Петербуржца с психическим расстройством отправят на принудительное лечение за хранение оружия и применение насилие в отношении представителя власти. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, мужчина выстрелил в полицейского.

Инцидент произошел в прошлом октябре, когда в квартиру на улице Шотмана приехал полицейский, вызванный матерью обвиняемого. Мужчина выстрелил из самодельной однозарядной ручки-пистолета прямо в грудь стражу порядка, полицейский получил повреждения средней тяжести. Уголовное дело больного петербуржца рассмотрит Невский районный суд.

Ранее мы рассказывали, что бизнесмена Михальченко и его сообщника вернули в СИЗО.

Фото: Piter.TV