Бизнесмена Михальченко и его сообщника вернули в СИЗО

Срок ареста фигурантам дела о хищении продлили на три месяца.

Миллиардера Дмитрия Михальченко и его сообщника по уголовному делу о хищении Андрея Каминова вернули в СИЗО спустя несколько дней после перевода под домашний арест. Как сообщил ТАСС, решение от 26 июня отменил Военный апелляционный суд.

Срок ареста обоих фигурантов продлили на три месяца. Отмечается, что перевод обвиняемых под домашний арест обжаловала прокуратура. Михальченко и Каминов подозреваются в хищении бюджетных средств при строительстве и реконструкции объектов в президентской резиденции в Ново-Огареве.

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