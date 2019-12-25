Петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко перевели под домашний арест

В СИЗО фигурант дела хищениях провел три года.

Петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко и его подельника Андрея Каминова 26 июня перевели под домашний арест из СИЗО. Как сообщила "Фонтанка", меру пресечения фигурантам дела о хищениях изменил Второй западный окружной военный суд. В изоляторе Михальченко провел три года.

Обвинение полагает, что Михальченко организовал преступное сообщество, чтобы похищать бюджетные средства при исполнении заказов Федеральной службы охраны. Речь идет о строительстве и реконструкции объектов в резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево. Служебный процесс по делу откладывали из-за коронавируса у фигурантов, следующее заседание по делу Михальченко состоится 29 июня. Первый обвинительный приговор в отношении группировки вынесли на днях: бизнесмен Александр Родионов отправился в колонию на три года.

Ранее мы рассказывали, чт петербуржцу Цакунову присудили 750 тысяч рублей за незаконное преследование.

Фото: Piter.TV