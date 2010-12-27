Петербургского миллиардера обвиняют в похищении 1,5 млрд рублей при строительстве резиденции президента

Адвокат подсудимого заявил, что при составлении обвинительного заключения по делу нарушили закон.

Третий окружной военный суд занялся делом петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко, который обвиняется в создании преступного сообщества, сообщила пресс-служба суда. Рассмотрение дела закончилось тем, что его вернули прокуратуре.

Ранее судья Владимир Серебрянский решил провести предварительное слушание, дело поступило в суд 16 июля. Сторона защиты миллиардера настаивала на том, чтобы вернуть дело прокуратуре, так как, по мнению адвоката, при составлении обвинительного заключения был нарушен закон. Требование удовлетворили, и 12 августа вынесли постановление о возврате дела прокурорам.

В отношении директора компании "Форум" Дмитрия Михальченко возбудили дело по статье "Организация преступного сообщества". Мужчина подозревается в хищении 1,5 млрд рублей при строительстве резиденции президента РФ в Московской области. Следствие считает, что подсудимый смог украсть деньги при установке системы кондиционирования.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге известный боксер получил 8 месяцев колонии за пьяное вождение.

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