В Петербурге известный боксер получил 8 месяцев колонии за пьяное вождение

Спортсмен не раз нарушал ПДД.

Во вторник, 13 августа, в Петербурге осудили 27-летнего мастера спорта по боксу Демну Котуа. Мужчину приговорили к 8 месяцам в колонии строгого режима за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает прокуратура города.

Сотрудники дорожной полиции остановили Котуа в апреле 2019 года. Спортсмен находился за рулем BMW и был пьян. Аналогичная ситуация произошла с боксером в феврале 2017 года. Тогда его привлекли по статье 12.26 КоАП за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Случай в апреле 2019 стал причиной для возбуждения уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Демна Котуа является победителем чемпионата Петербурга по боксу и Северо-Запада среди юниоров. Также он не раз завоевывал золото на городских и всероссийских соревнованиях. В июле 2012 года приказом Виталия Мутко Котуа присвоили звание мастера спорта России. Успешную карьеру боксера подломили неудачные знакомства. В 2016 году мужчина находился в СИЗО за серию краж, совершенную в составе группы.

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Фото: Piter.TV