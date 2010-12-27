В Петергофе изнасиловали и ограбили американца-гея

Потерпевший обратился за помощью в генконсульство США.

Полиция проверяет информацию об изнасиловании американца в Петергофе. Потерпевший обратился за помощью в генконсульство США. Об этом пишет 78.ru.

Происшествие случилось в ночь на воскресенье, 11 августа. Иностранец рассказал, что расстался с бойфрендом из Китая и пошел в клуб на поиски новых друзей. Там он познакомился с двумя молодыми людьми. Они пригласили потерпевшего на ночную прогулку по Петергофу. Судя по всему, компания выпивала, так как американец не помнил деталей вечера. Однако наутро по своему состоянию он понял, что над ним надругались. Также турист сообщил о пропаже двух тысяч рублей и наручных часов.

Ранее мы писали, что несовершеннолетняя жительница Пушкина забеременела после изнасилования.

Фото: Piter.TV