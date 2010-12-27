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Несовершеннолетняя жительница Пушкина забеременела после изнасилования
Сегодня, 9:28
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Cherepanov

Несовершеннолетняя жительница Пушкина забеременела после изнасилования

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По словам девушки, в начале апреля 2019 года над ней надругался неизвестный мужчина.

В понедельник, 12 августа, в полицию обратилась 16-летняя жительница города Пушкина. Она рассказала, что забеременела после изнасилования, которое произошло в начале апреля 2019 года. По словам девушки, неизвестный мужчина напал на нее у дома №26 на проспекте Художников. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Беременность подтвердил гинеколог в городской детской поликлинике. Сотрудники полиции начали проверку полученной информации.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что вымогатели пообещали отравить товары гипермаркета "Лента".

Фото: Pixabay

 

Теги: город пушкин, девушка забеременела после изнасилования, криминал спб, происшествие спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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