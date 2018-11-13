Вымогатели пообещали отравить товары гипермаркета "Лента"

На почту магазина пришло письмо с требованием заплатить 500 тыс. долларов.

В понедельник, 12 августа, неизвестные злоумышленники пригрозили отравить товары сети магазинов "Лента", если им не выплатят 500 тысяч долларов. Видео с требованиями около 14:00 пришло на почту колл-центра гипермаркета. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Письмо отправили с адреса бесплатной электронной почты. К нему приложили электронный адрес, на который администрация магазина должна была выслать деньги в биткоинах.

Полиция объявила вымогателей в розыск и возбудила уголовное дело за заведомо ложное сообщение о теракте в отношении объекта социальной инфраструктуры. За такое наказывают штрафом от 500 тыс. до 700 тыс. рублей или же лишением свободы от трех до пяти лет.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что две белых иномарки влетели в забор на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого.

Фото: lenta.com