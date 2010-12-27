Две белых иномарки влетели в забор на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого

В ДТП повстречались "Hyundai Solaris" и "Volkswagen Polo".

Во вторник, 13 августа, в Кировском районе на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого столкнулись две легковушки. В аварии повстречались белые "Hyundai Solaris" и "Volkswagen Polo", оба автомобиля улетели в забор. Об этом очевидцы сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Из-за ДТП у машин повреждены передние части. Пострадал и металлический забор – его деформировало от удара.

Сведений по пострадавших не поступало. На месте работали службы спасения.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что перекресток Ириновского и Наставников отроют 15 августа.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте