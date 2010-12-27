Перекресток Ириновского и Наставников отроют 15 августа

Работы по реконструкции трамвайного маршрута №8 завершат на две недели раньше срока.

Движение на перекрестке проспектов Ириновского и Наставников в Красногвардейском районе откроют в четверг, 15 августа. Для этого на две недели раньше срока завершат реконструкцию трамвайной сети "Чижик", сообщили на заседании правительства Петербурга.

Сама трамвайная сеть начнет работать в тестовом режиме 20 августе. На день раньше на нее подадут электрическое напряжение. Полный запуск движения на участке запланирован на 1 сентября 2019 года.

Напомним, что маршрутом №8 для "Чижика" занимается ООО "Транспортная концессионная компания". Правительство подписало с компанией соглашение о реконструкции в мае 2016 года, а уже 7 марта 2018 года трамвай начал частичную перевозку пассажиров. Суммарная стоимость работ составила 33,7 млрд рублей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что трамвайные пути "Чижика" проложат до Всеволожского района.

Фото: "Чижик" / ВКонтакте