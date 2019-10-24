Петербуржцу Цакунову присудили 750 тысяч рублей за незаконное преследование

Мужчина год просидел в СИЗО.

Петербуржцу Михаилу Цакунову, участнику акции "Он нам не царь" 2018 года, присудили 750 тысяч рублей за уголовное преследование. Соответствующее решение вынес Тверской суд Москвы, сообщила "Фонтанка".

Иск Цакунова удовлетворили частично: мужчина просил от Министерства финансов два миллиона рублей за год, проведенный в СИЗО. Адвокат Цакунова отметил, что решение, скорее всего, обжалуют.

Цакунова задержали весной 2018 года во время акции в Петербурге, мужчине предъявили обвинение в насилии в отношении полицейского. Цакунов не признал свою вину, но суд назначил мужчине штраф в 100 тысяч рублей. От реальной уплаты его освободили благодаря году в изоляторе. В минувшем сентябре Цакунова полностью оправдали.

Ранее иы писали, что суд продлил арест срочнику Шамсутдинову до 25 сентября.

Фото: Piter.TV