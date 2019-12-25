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Ложно обвиненному петербуржцу выплатят 300 тысяч рублей за 2,5 года уголовного преследования
Сегодня, 8:35
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nastya960

Ложно обвиненному петербуржцу выплатят 300 тысяч рублей за 2,5 года уголовного преследования

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Пострадавший просил взыскать с Министерства финансов 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В Петербурге военный суд оценил страдания петербуржца, который был незаконно привлечён к уголовной ответственности. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Пострадавший просил взыскать с Министерства финансов 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. За 2,5 года он более 50 раз побыл в следкоме и судах, пока в его отношении не прекратили уголовное преследование.

Незаконное уголовное преследование разрушило карьеру мужчины и не позволило достойно содержать троих детей.

Суд взыскал в пользу пострадавшего петербуржца 300 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге суд обязал рыболовов выплатить 46 тысяч рублей за незаконный вылов судака.

Фото: Piter.tv

Теги: суд, уголовное преследование
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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