В Петербурге суд обязал рыболовов выплатить 46 тысяч рублей за незаконный вылов судака

Рыбы оказались меньше 40 сантиметров.

Красносельский районный суд 6 мая взыскал с "Рыбной компании "Прогресс" компенсацию за незаконный вылов 14 судаков. Рыбы оказались меньше 40 сантиметров, что нарушает положения природоохранного законодательства.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, пограничное управление ФСБ России по Петербургу и области в апреле 2019 года обнаружили, что звеньевой "РК Прогресс" незаконно добыл из Финского залива 14 судаков длинной меньше 40 см. Правила рыболовства запрещают ловить рыбу меньше установленного размера и обязывают её отпускать на волю с наименьшими повреждениями.

Компенсация составила 46 270 рублей. Размер ущерба от незаконного вылова рассчитывается вне зависимости от размера рыбы, он составляет 3 305 рублей.

Ранее Piter.tv писал, что музей Северного флота получит от петербуржца 700 тыс. рублей за украденные медали.

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