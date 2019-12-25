Музей Северного флота получит от петербуржца 700 тыс. рублей за украденные медали

Он украл награды вице-адмирала Румянцева ордена "Адмирал Нахимов" 1-й степени и "Александр Суворов" 3 степени.

В Петербурге 6 мая гарнизонный военный суд рассмотрел иск музея Северного флота, после чего взыскал с Валерия Чушенкова 744 тыс. рублей за украденные медали. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

По данным пресс-службы, Чушенков проходил военную службу в 1988 году. Его подозревали в хищении наград вице-адмирала Румянцева ордена "Адмирал Нахимов" 1-й степени и "Александр Суворов" 3 степени. Подлинные медали мужчина заменил подделками. Дело было прекращено в 2019 году за истечением сроков давности.

Спустя 23 года делом вновь заинтересовались, потому что медали оказались ценными. В музей награды адмирала поступили в 1975 году, по данным архива. Из материалов расследования известно, что в 1998 году петербуржец подменил их на копии.

Суд после рассмотрения материалов обязал петербуржца возместить 744 тыс. материального ущерба и оплатить 10 тыс. госпошлины.

Орден "Адмирал Нахимов" I степени является одним из самых редких орденов СССР и относится к предметам, имеющим особую историческую ценность. Орден "Александр Суворов" III степени также относится к редким наградам с учетом периода изготовления и общего количества награжденных.

Ранее Piter.tv писал, что президент наградил четверых пожарных орденом Мужества, которые принимали участие в тушении "Невской мануфактуры".

Фото: Piter.tv