ФСИН пообещала "предпринять все действия" для задержания Навального

Навального выписали 23 декабря, а только 23 ноября он направил в ведомство уведомление.

ФСИН пообещала "предпринять все действия" для задержания оппозиционного политика Алексея Навального. Причина — нарушение соблюдения Навальным условий наказания.

Ведомство заявляет, что Навальный несколько раз не явился в уголовно-исправительную инспекцию на регистрацию как условно осужденный по делу "Ив Роше". Так, по версии ФСИН, политик должен был являться для отметки дважды вплоть до 29 декабря 2020 года. Так, считают в ведомстве, он не явился на проверку не менее шести раз.

При этом УФСИН России по Москве учло тот факт, что с 22.08.2020 года Навальный А.А. находился на лечении в клинике "Шарите". цитата из сообщения ФСИН

Отмечается, что Навального выписали 23 декабря, а только 23 ноября он направил в ведомство уведомление о том, что он временно проживает в Берлине и восстанавливает здоровье.

Ранее Навальный заявил о намерении вернуться в Россию 17 января.

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