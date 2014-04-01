Трамп заявил, что воспринимает выдвижение обвинений против себя как большую честь

Экс-президент США оценил работу спецпрокурора Дека Смита по его делу.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что воспринимает предъявление ему уголовных обвинений со стороны действующих властей, как большую честь для себя. В ходе выступления на торжественном мероприятии в Вашингтоне политик заметил, что специальный прокурор Джек Смит является "ненормальным человеком", так как планирует лишить гражданина права, которое даровано ему первой поправкой к Конституции. Речь идет о том, что можно говорить открыто и свободно.

Всякий раз, когда радикально настроенные демократы, марксисты, коммунисты и фашисты предъявляют мне обвинения, я воспринимаю это как честь...во имя граждан США. Они хотят отобрать мою свободу, потому что я никогда не позволю им отобрать вашу свободу. Дональд Трамп, экс-президент США

Напомним, что 15 сентября были опубликованы судебне документы от Федерального суда округа Колумбия, в которых спецпрокурор США Джек Смит попросил инстанцию ограничить возможность Дональда Трампа публично комментировать уголовное дело по штурму Капитолия.

Трамп считает, что выборы 2024 года покажут, продолжат ли "фашисты" управлять США.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News