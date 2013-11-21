Трамп считает, что выборы 2024 года покажут, продолжат ли "фашисты" управлять США

Экс-лидер Белого дома призвал голосовать за себя на выборах.

Бывший американский лидер Дональд Трамп полагает, что на предстоящих президентских выборах его согражданам предстоит решить, будут ли ими и дальше управлять "марксисты, фашисты и коммунисты" или нет. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления на торжественном мероприятии в Вашингтоне. Он напомнил о том , что через год местному населению предстоит отдать голос на самых важных в их жизни выборах.

На этих выборах решится вопрос о том, будут ли управлять Америкой тираны из числа марксистов, фашистов и коммунистов <...>. Если мы будем держаться в этой битве вместе, то победим продажного Джо Байдена. Дональд Трамп, экс-президент США

Напомним, что следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. А 25 апреля текущего года Джо Байден сообщил публике о том, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Дополнительно Дональд Трамп объявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.

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Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News