Трамп позитивно оценил комментарий Путина об урегулировании кризиса на Украине

В США оценили слова российского президента.

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что ему понравилась оценка российским лидером Владимиром Путиным его намерения урегулировать украинский кризис. Соответствующее заявление политик сделал в интервью для местного телеканала NBC News, фрагмент из которого опубликован на сайте СМИ. Экс-глава Белого дома в очередной раз подтвердил тезис о том, что может добиться мирного урегулирования ситуации за 24 часа.

Мне нравится, что он сказал это, потому что это означает, что я говорю правильные вещи. Если я скажу, что именно нужно, я растеряю все козыри. Дональд Трамп, экс-президент США

По утверждению Дональда Трампа, при его посредничестве Киеву и Москве удалось бы провести переговоры, которые якобы могли бы привести к заключению "справедливой сделки".

Трамп заявил, что не будет помиловать себя, если выиграет выборы.

Фото и видео: YouTube / NBC News