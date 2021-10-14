Трамп заявил, что не будет помиловать себя, если выиграет выборы

Экс-глава США оценил уголовное преследование со стороны Вашингтона.

Бывший американский лидер Белого дома Дональд Трамп заявил в эфире телеканала NBC News о том, что не помилует сам себя в том случае, если вновь выиграет президентские выборы в 2024 году. На текущий момент местному политику предъявлено свыше 90 обвинений в рамках четырех уголовных дел. В частности, государство подозревает его в попытках переиграть в свою пользу результаты предыдущих выборов. Однако фигурант расследования настаивает на собственной невиновности и охарактеризовывает преследование как попытку сорвать избирательную кампанию. Гость шоу пояснил, что не сделал ничего такого, чтобы попасть в тюрьму.

Я мог бы помиловать себя… Мне давали такую возможность… Я мог бы помиловать себя, когда ушел. Я сказал: помиловать самого себя – последнее, что я когда-нибудь сделал бы… Мне совершенно неинтересно даже думать об этом. Дональд Трамп, экс-глава США

Трамп считает, что не попадет в тюрьму.

Фото и видео: YouTube / NBC News