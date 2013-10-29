Трамп считает, что не попадет в тюрьму

Бывший американский президент Дональд Трамп полагает, что ему не грозит тюремное заключение, несмотря на то что сейчас политик является обвиняемым по четырем уголовным делам. Соответствующее заявление экс-лидер Белого дома сделал в рамках интервью с местным радиоведущим Гленном Беком. Гость шоу заметил, что он подвергается преследованию со стороны плохих и больных людей. По мнению представителя Республиканской партии, в текущий момент у него больше сторонников, чем когда-либо было.
Не думаю, что это когда-либо произойдет. Каждое из дел - это надувательство.
Дональд Трамп, экс-президент США
Ранее издание Rolling Stone указало читателям о то, что в общей сложности против экс-президента выдвинуто 91 обвинение, в том числе 44 федерального уровня и 47 на уровне штатов страны. Последнее уголовное дело возбуждено на территории Джорджии. Речь идет о подозрении во вмешательстве в выборы США в 2020 году. По этому инциденту политику может грозить лишение свободы на срок до 20 лет заключения.
Трамп назвал фотографирование в тюрьме ужасным опытом.
Фото и видео: YouTube / Glenn Beck
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