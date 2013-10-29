Трамп считает, что не попадет в тюрьму

Экс-президент США прокомментировал уголовное преследование против него.

Бывший американский президент Дональд Трамп полагает, что ему не грозит тюремное заключение, несмотря на то что сейчас политик является обвиняемым по четырем уголовным делам. Соответствующее заявление экс-лидер Белого дома сделал в рамках интервью с местным радиоведущим Гленном Беком. Гость шоу заметил, что он подвергается преследованию со стороны плохих и больных людей. По мнению представителя Республиканской партии, в текущий момент у него больше сторонников, чем когда-либо было.

Не думаю, что это когда-либо произойдет. Каждое из дел - это надувательство. Дональд Трамп, экс-президент США

Ранее издание Rolling Stone указало читателям о то, что в общей сложности против экс-президента выдвинуто 91 обвинение, в том числе 44 федерального уровня и 47 на уровне штатов страны. Последнее уголовное дело возбуждено на территории Джорджии. Речь идет о подозрении во вмешательстве в выборы США в 2020 году. По этому инциденту политику может грозить лишение свободы на срок до 20 лет заключения.

Трамп назвал фотографирование в тюрьме ужасным опытом.

Фото и видео: YouTube / Glenn Beck