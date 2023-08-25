Трамп назвал фотографирование в тюрьме ужасным опытом

Политик оценил опыт пребывания в заключении.

Бывший американский президент Дональд Трамп назвал местному телеканалу Newsmax ужасным опытом свое фотографирование при аресте в тюрьме. По мнению экс-лидера Белого дома, этот день ареста стал очень печальным для страны.

Это ужасный опыт, я никогда не слышал слова "магшот". Этому меня не учили в Уортонской школе бизнеса. Дональд Трамп, экс-президент США

Напомним, что политик Дональд Трамп самостоятельно прибыл в тюрьму в штате Джорджия, в которой рассматривается четвертое уголовное дело против него за попытки "рэкетирскими" методами переиграть итоги президентских выборов 2020 года. Экс-президента США сфотографировали при аресте, его так называемый "магшот" распространил офис шерифа округа Фултон. В общей сложности Дональд Трамп провел под арестом около получаса, после чего был отпущен под заранее согласованный залог в 200 тысяч долларов.

Трамп не исключил выдвижения новых обвинений против него.

Фото и видео: www.newsmax.com