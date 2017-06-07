Трамп не исключил выдвижения новых обвинений против него

Политик рассказал о готовности к тому, что Минюст решит привлечь его к новым уголовным статьям.

Бывший американский президент Дональд Трамп, которого обвиняют по четырем уголовным делам, не исключает, что в его отношении власти начать новые уголовные процессы. Соответствующее заявление экс-глава государства сделал в эфире программы журналиста Такера Карлсона.

Это смехотворно, четвертое обвинение, может, будет больше, не знаю, эти люди сумасшедшие... Дональд Трамп, экс-президент США

Напомним, что Дональду Трампу со стороны министерства юстиции США предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Эти расследования политик от Республиканской партии считает попыткой со стороны демократического истеблишмента страны помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Дональду Трампу лишением свободы на срок в 20 лет.

Трамп ответил на вопрос о главном приоритете возможного президентства.

Фото и видео: YouTube / TheDC Shorts