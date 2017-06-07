Трамп ответил на вопрос о главном приоритете возможного президентства

Политик рассказал о готовности к работе в Белом доме.

Бывший американский президент Дональд Трамп назвал своим главным приоритетом охрану государственной границы. Соответствующее заявление политик сделал в рамках интервью местному журналисту Такеру Карлсону. Трансляция мероприятия велась в социальных сетях. Таким образом экс-глава государства ответил на вопрос ведущего о главном направлении работы в Бело доме на новый срок.

Номер один - граница… Вернуть преступников, которым позволили попасть в нашу страну, назад в их страны...Вы можете делать несколько вещей одновременно. Дональд Трамп, экс-президент США

Напомним, что данное интервью появилось за пять минут до начала первых дебатов кандидатов от Републиканской партии, в которых Дональд Трамп решил не участвовать.

Трамп прокомментировал возможность начала открытого конфликта в США.

Фото и видео: YouTube / TheDC Shorts