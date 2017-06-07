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Трамп прокомментировал возможность начала открытого конфликта в США

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Экс-президент США напомнил о событиях 6 января 2021 года.

Бывший американский президент Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил о том, что не знает, могут ли политические противоречия внутри  США привести к открытому конфликту в обществе. Политик ответил на вопрос ведущего шоу о том, может ли вспыхнуть гражданская война. В качестве примера экс-лидер Белого дома привел события, которая произошли шестого января 2021 года в Капитолии. Гость  пояснил, что ранее никогда не видел от сограждан "такого духа и страсти", а в беспорядках на Капитолийском холме, по его словам, была замешана лишь небольшая группа активистов из той большой толпы, что пришла тогда ради его выступления.

Я не знаю. Но могу сказать следующее: тот уровень страсти и ненависти, чего я ранее не видел, является, вероятно, плохой комбинацией.

Дональд Трамп, экс-президент США

Трамп заявил, что правительство США организовало множество убийств с участием ЦРУ.

Фото и видео: YouTube / TheDC Shorts

Теги: гражданская война, дональд трамп, капитолий, массовые беспорядки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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