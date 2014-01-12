Трамп заявил, что правительство США организовало множество убийств с участием ЦРУ

Политик напомнил о ряде ликвидаций, которые были устроены силами США.

Американская администрация организовала убийства многих людей с участием сотрудников Центрального разведывательного управления. Соответствующее мнение в эфире программы журналиста Такера Карлсона сделал экс-лидер Белого дома Дональд Трамп. Политик ответил на вопрос ведущего о том, может ли он с уверенностью заявить о том, какую деятельность вела ЦРУ в тот момент, пока он находится на должности лидера Белого дома.

Нет, не могу. Это очень интересная группа людей. У нас были отличные отношения. Мы многих убили, используя ЦРУ. Я должен это отметить. Очень плохих людей... Дональд Трамп, экс-президент США

Бывший глава государства связи с этим напомнил об убийстве американской стороной командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, которые являются элитными частями Вооруженных сил Ирана, генерала Касема Сулеймани, а также о ликвидации бывшего руководителя террористической организации "Исламское государство", запрещенной на территории России, Абу Бакра аль-Багдади.

Трамп в случае победы на выборах президента США намерен ограничить присутствие КНР на Кубе.

Фото и видео: YouTube / TheDC Shorts