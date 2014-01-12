Экс-президент США оценил политику Белого дома по региону Панамского канала.

Бывший американский президент Дональд Трамп уверен, что в случае своей победы на предстоящих выборах главы государства в США ему удастся ограничить присутствие Китая на Кубе. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления в программе местного журналиста Такера Карлсона. Экс-лидер Белого дома напомнил о том, что ранее должностные лица упоминали публично о том, что данный объект на острове Пекин использует в целях ведения радиоэлектронной разведки в отношении США.

Мы не можем позволить Китаю быть на Кубе. И они уйдут. Если я стану президентом, они уйдут. Поскольку у меня очень хорошие отношения с председателем Си. Он уважал нашу страну, он уважал меня. И он уйдет. И мы не можем позволить им управлять Панамским каналом. Дональд Трамп, экс-президент США

Дональд Трамп также утверждал, что Джо Байден во многом является маньчжурским кандидатом на пост президента США, так как он боится сказать России и Китаю уйти из Кубы.

Трамп: Байден не остановит конфликт на Украине из-за своей некомпетентности.

Фото и видео: YouTube / TheDC Shorts