Политик призвал немедленно остановить украинский конфликт.

Американские власти в значительной степени вовлечены в региональный конфликт на Украине, но действующему главе государства Джо Байдену не под силу остановить ситуацию из-за его некомпетентности. Соответствующее мнение в эфире программы журналиста Такера Карлсона сделал экс-лидер Белого дома Дональд Трамп. Политик заметил, что кризис должен быть завершен немедленно, так как по-прежнему жертвами становятся сотни тысяч людей. Гость эфира задал согражданам вопрос о том, могут ли они представить себе, что они сидят в квартире, но неожиданно в дом влетают ракеты и подрывают помещение.

Он должен работать над тем, чтобы вытащить нас из этой ужасной СВО между Россией и Украиной, в которую мы в значительной степени вовлечены. Это можно сделать и очень легко. Я полагаю, что мы можем это сделать, однако полагаю, что он не может, так как он попросту некомпетентен. Дональд Трамп, экс-президент США

Трамп должен предстать перед судом по делу о выборах не позднее 25 августа.

Фото и видео: YouTube / TheDC Shorts