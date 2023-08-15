Трамп должен предстать перед судом по делу о выборах не позднее 25 августа

Прокурор США рассказала о рассмотрении дела по существу начнется на позже, чем за следующие полгода.

Обвиняемые по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы 2020 года, включая бывшего главу государства Дональда Трампа, должны не позднее 25 августа предстать перед судебной инстанцией. Соответствующее заявление в рамках выступления на пресс-конференции с местными журналистами сделала вечером 14 августа прокурор округа Фултон в штате Джорджия Фэни Уиллис.

После предъявления обвинений и в соответствии с законодательством штата Джорджия большое жюри выдало ордер на арест обвиняемых. Я даю подсудимым возможность добровольно предстать перед судом не позднее полудня пятницы, 25 августа 2023 года. Фэни Уиллис, прокурор США

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Фото и видео: YouTube / CBS News