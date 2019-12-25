Сотрудница петербургского СИЗО скрутила напавшего на нее грабителя

Мужчина вырвал из руки девушки телефон и попытался скрыться.

Молодая сотрудница одного из петербургских следственных изоляторов дала отпор грабителю. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, неизвестный мужчина напал на 27-летнюю Алину у дома №5/1 по Петергофскому шоссе.

Воришка вырвал из рук девушки мобильный телефон и попытался скрыться, однако Алина не растерялась и пустилась вдогонку. Девушка скрутила грабителя, применив приемы борьбы, вернула свой смартфон и передала мужчину вызванным полицейским. Задержанный оказался ранее судимым уроженцем Удмуртии, не имеющего в городе места проживания.

В отношении воришки возбудили уголовное дело о покушении на грабеж. Молодую сотрудницу ФСИН рекомендовали к поощрению.

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