В Петербурге майора подозревают в убийстве коллеги из-за 1 млн рублей

Родственники потерпевшего заявили об его исчезновении 15 мая.

Утром 8 июля в Петербурге задержали майора по подозрению в убийстве коллеги, подполковника полиции в отставке. Об этом пишет "Фонтанка".

По данным следствия, 15 мая в полицию обратились родственники потерпевшего и заявили об его исчезновении. Чуть позже выяснилось, что накануне мужчина встречался со своим товарищем-майором. После этого его никто не видел.

В ходе расследования стражи порядка выяснили, что у потерпевшего с подозреваемым был общий бизнес. Они занимались торговлей цветами. 8 июля Следственным комитетом Петербурга был допрошен бывший сотрудник ОМОН, который подробно рассказал о случившемся.

Следствию удалось установить, что бывшего подполковника вызвали на деловую встречу, пообещав, что отдадут 1 млн рублей долга. Однако вместо этого мужчину задушили, а тело спрятали в гараже в Колпино. Пока фигурирует в деле только майор полиции.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящий момент стражи порядка осматривают тело и ведут обыски в кабинете подозреваемого.

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