Следственный комитет задержал жительницу Выборгского района, пытавшуюся убить собственного мужа

Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 6 июля, правоохранители задержали 25-летнюю жительницу Выборгского района Ленинградской области, которая пыталась расправиться со своим супругом с помощью ножа. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Как утверждает сама задержанная, удары она наносила из соображений самообороны после многочисленных угроз со стороны своего возлюбленного.

Напомним, что покушение на убийство произошло во время прогулки по лесу вблизи поселка Чулково. Всего женщина нанесла своему мужу 5 ранений.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Сейчас она помещена под стражу.

Ранее мы рассказали о том, что вспыльчивый петербуржец вонзил нож в спину брата-близнеца.

Видео: Следственный комитет Ленинградской области