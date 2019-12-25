Жена полицейского из Выборга пять раз ударила его ножом

На данный момент пострадавший все еще находится в реанимации.

В субботу, 4 июля, полицейским Выборга стало известно, что в больницу поступил 31-летний мужчина с ножевыми ранениями. Подробности рассказали в 47news.

Позднее выяснилось, что пострадавшим является старший лейтенант УМВД Выборгского района Ленобласти. Врачам мужчина рассказал, что его ранила собственная жена. Лейтенант утверждал, что во время прогулки жена подвернула ногу. Он решил взять ее на руки, но она выхватила нож и несколько раз ударила его, в том числе и в спину. На данный момент пострадавший все еще находится в реанимации.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы писали, что мужчина попал в больницу с ножевым после ссоры с братом в Кировском районе.

Фото: Pixabay