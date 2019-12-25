Мужчина попал в больницу с ножевым после ссоры с братом в Кировском районе

Ссора началась во время распития спиртных напитков.

В ночь на субботу, 4 июля, мужчина попал в больницу с ножевым ранением после ссоры с братом в Кировском районе Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что конфликт произошел в квартире одного из братьев. Мужчины начали ссорится в ходе распития спиртных напитков. В итоге хозяин квартиры ударил гостя ножом в спину, а затем сразу же вызвал скорую медицинскую помощь.

В полиции возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". На данный момент задержанному избрана мера пресечения виде подписки о невыезде.

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Фото: Piter.tv