Вспыльчивый петербуржец вонзил нож в спину брата-близнеца

Подозреваемый сам вызвал скорую родственнику.

В минувшие выходные в полицию Петербурга поступило сообщение о поножовщине в одном из домов на Ленинском проспекте. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Конфликт произошел между братьями-близнецами. Во время распития спиртных напитков один из них пырнул другого ножом в спину. Подозреваемый сам вызвал скорую помощь родственнику.

Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести увезли в больницу. Его вспыльчивого брата задержала полиция. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Мужчина, схвативший на эмоциях нож, находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали, что соседская ссора на Поэтическом бульваре закончилась стрельбой среди бела дня.

Фото: Piter.TV