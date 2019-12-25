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Вспыльчивый петербуржец вонзил нож в спину брата-близнеца
Сегодня, 10:11
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Alena_Zinovieva

Вспыльчивый петербуржец вонзил нож в спину брата-близнеца

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Подозреваемый сам вызвал скорую родственнику.

В минувшие выходные в полицию Петербурга поступило сообщение о поножовщине в одном из домов на Ленинском проспекте. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Конфликт произошел между братьями-близнецами. Во время распития спиртных напитков один из них пырнул другого ножом в спину. Подозреваемый сам вызвал скорую помощь родственнику.

Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести увезли в больницу. Его вспыльчивого брата задержала полиция. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Мужчина, схвативший на эмоциях нож, находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали, что соседская ссора на Поэтическом бульваре закончилась стрельбой среди бела дня.

Фото: Piter.TV

Теги: близнецы, поножовщина, семейная ссора
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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