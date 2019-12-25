Соседская ссора на Поэтическом бульваре закончилась стрельбой среди бела дня

Мужчина выстрелил в своего оппонента из травмата.

В воскресенье, 5 июля, в полицию Петербурга обратилась женщина и заявила, что сосед выстрелил в ее мужа из травматического пистолета. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Ссора между двумя мужчинами вспыхнула возле одного из домов на Поэтическом бульваре. Во время конфликта один из петербуржцев не совладал со своими эмоциями и кинул в другого бутылку. Его оппонент оказался вооружен более серьезным предметом и выстрелил в соседа из травматического пистолета.

После содеянного мужчина скрылся с места происшествия. Пострадавшему потребовалась помощь медиков. У него диагностировали ушиб правой половины грудной клетки. После оказания помощи его в удовлетворительном состоянии отпустили на амбулаторное лечение.

Чуть позже полиция задержала подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что мужчина попал в больницу с ножевым после ссоры с братом в Кировском районе.

Фото: Piter.TV