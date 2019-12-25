Суд Петербурга запретил определенные действия женщине, избившей сотрудницу полиции

Запрет действует до 20 сентября этого года.

Приморский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении женщины, избившей двух несовершеннолетних мальчиков и сотрудницу полиции.

В объединенной пресс-службе судов рассказали, что женщина свою вину частично признала. По словам обвиняемой, у нее не было умысла навредить сотруднице правоохранительных органов.

Так, женщине запрещено: выходить из квартиры с 19:00 до 8:00, пользоваться мобильным телефоном, посещать массовые мероприятия, а также отправлять и получать посылки, письма.

Напомним, инцидент произошел на Шуваловском проспекте. Дознавательница увидела, как женщина бьет палкой двоих мальчиков. Сотрудница полиции подошла к незнакомке, чтобы вмешаться в ситуацию. Она показала свое удостоверение, в ответ злоумышленница накинулась на сотрудницу полиции с палкой и выбила из рук телефон.

Ранее мы писали, что полковник полиции подал в суд на "ВКонтакте" в Петербурге из-за обзывательств.

Фото: pexels.com