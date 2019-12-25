Полковник полиции подал в суд на "ВКонтакте" в Петербурге из-за обзывательств

Аноним назвал полковника "бездельником".

В Смольнинский суд Петербурга поступило дело полковника УМВД Твери Евгения Дворянова против социальной сети "Вконтакте", передает "Фонтанка" в пятницу, 23 июля.

Мужчина обиделся на анонимное высказывание в его адрес: неизвестный обозвал полковника "бездельником". Полковник требует от популярной соцсети выплатить моральную компенсацию и опровергнуть не соответствующие сведения о его низкой продуктивности.

Издание отмечает, что в январе во время митингов Дворянов следил за протестующими. Фигуре полицейского уделили какое-то внимание в сообществе "Подслушано в Твери". Комментарий анонима собрал 84 лайка и 8 тысяч просмотров.

Отмечается, что из-за психотравмирующей ситуации провели целую проверку, в ходе которой начальник УМВД Тверской области генерал Петр Пырх выдал заключение, что полковник Дворянов – не бездельник.

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Фото: Piter.tv